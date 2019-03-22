Россия проиграла Бельгии в матче отбора к Евро-2020

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Сборная России уступила национальной команде Бельгии в первом матче отборочного цикла на чемпионат Европы — 2020, сообщает «Советский спорт».

Встреча, которая состоялась в Брюсселе, завершилась со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Счет открыла бельгийская команда на 14-й минуте благодаря точному удару Юри Тилеманс. Россия сравняла через 2 минуты, единственный мяч российской команды забил Денис Черышев. На 45-й минуте Эден Азар реализовал пенальти, а в конце второго тайма оформил дубль.

Стоит отметить, что на последних минутах с поля был удален Александр Головин, который получил вторую желтую карточку. Теперь полузащитник пропустит матч с Казахстаном, который состоится в Астане.

Ранее сообщалось, что названы составы команд на матч Евро-2020 «Россия» — «Бельгия».

Чемпионат Европы. Квалификационный раунд

Бельгия — Россия — 3:1

Голы: 1:0 — Тилеманс, 14; 1:1 — Черышев, 16; 2:1 — Азар (пенальти), 45; 3:1 — Азар, 89.

Удаление: Головин, 90.