Ягудин потребовал от Коляды извинений за свое выступление
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что хочет услышать от фигуриста Михаила Коляды извинений за выступление в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме, передает «Советский спорт».
Россиянин набрал 84,23 балла. Перед произвольной программой Коляда идет на десятом месте.
«Для того, чтобы не было каких-то дальнейших нападок, я пока помолчу. Но одно хочу услышать. Даже не от нас, а от Миши Коляды, от тренера. После выступления Александра Самарина мы услышали фразу, которая мне действительно запомнилась: «Простите, нам стыдно». Хотелось бы услышать и сейчас», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова раскритиковала Коляду после короткой программы.