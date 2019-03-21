Ягудин потребовал от Коляды извинений за свое выступление

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что хочет услышать от фигуриста Михаила Коляды извинений за выступление в короткой программе на чемпионате мира в японской Сайтаме, передает «Советский спорт».

Россиянин набрал 84,23 балла. Перед произвольной программой Коляда идет на десятом месте.

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«Для того, чтобы не было каких-то дальнейших нападок, я пока помолчу. Но одно хочу услышать. Даже не от нас, а от Миши Коляды, от тренера. После выступления Александра Самарина мы услышали фразу, которая мне действительно запомнилась: «Простите, нам стыдно». Хотелось бы услышать и сейчас», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова раскритиковала Коляду после короткой программы.