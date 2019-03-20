«Ювентус» не поедет летом в США из-за Роналду

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Туринский «Ювентус» не сможет принять участия в традиционном летнем Международном кубке чемпионов, который состоится на территории США, сообщает «Советский спорт».

По информации The New York Times, такое решение в туринском клубе приняли из-за португальского нападающего Криштиану Роналду. Это произошло из-за расследования, форварда в изнасиловании обвиняет жительница США Кэтрин Майорга.

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Турнир в США «Ювентус» заменит выступлением на турнире в Азии. Матчи состоятся на территории Китая и Сингапура. Также участниками этого турнира станут «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет приобрести хавбека Эриксена у «Тоттенхэма».