Бывший соперник Макгрегора угрожает убийством российскому промоутеру

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Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Диего Брандао заявил, что готов убить главу Fight Nights Global Камила Гаджиева за то, что ему не дают драться в других организациях, передает «Советский спорт».

«Эти ребята больше не дают мне боев, у них нет денег заплатить мне, они также блокируют мои бои в других компаниях. Я не дрался 18 месяцев, и они говорят, что испортят мне жизнь. А я говорю, что приеду в Россию, чтобы убить Камила Гаджиева», — написал Брандао в инстаграме.

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Брандао провел 37 боев в смешанных единоборствах. В июне 2014 года на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он проиграл Конору Макгрегору нокаутом в первом раунде.

Ранее ирландец назвал условия участия в соглавном бою UFC.