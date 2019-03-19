Бывший соперник Макгрегора угрожает убийством российскому промоутеру
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Диего Брандао заявил, что готов убить главу Fight Nights Global Камила Гаджиева за то, что ему не дают драться в других организациях, передает «Советский спорт».
«Эти ребята больше не дают мне боев, у них нет денег заплатить мне, они также блокируют мои бои в других компаниях. Я не дрался 18 месяцев, и они говорят, что испортят мне жизнь. А я говорю, что приеду в Россию, чтобы убить Камила Гаджиева», — написал Брандао в инстаграме.
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Брандао провел 37 боев в смешанных единоборствах. В июне 2014 года на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) он проиграл Конору Макгрегору нокаутом в первом раунде.
Ранее ирландец назвал условия участия в соглавном бою UFC.