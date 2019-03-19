Дело Кокорина и Мамаева передано в прокуратуру для утверждения обвинения
Адвокат Андрей Ромашов заявил, что уголовное дело нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева передано в прокуратуру.
«Следователи передали уголовное дело футболистов в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — цитирует адвоката ТАСС.
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Дело может быть направлено в Пресненский суд Москвы, который в течение 14 дней должен будет назначить дату предварительных слушаний. В этом случае арест футболистов могут продлить на полгода.