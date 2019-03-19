Эксперт высказалась о соперничестве Загитовой и Медведевой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/75/12202075/RIAN_5790694.HR-pic905-895x505-87319.jpg">

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова поделилась ожиданями от предстоящих прокат фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Японии, передает «Спорт день за днем».

Эксперт считает, что девушка не думает о соперничестве с победителей Олимпиады 2018 года Алиной Загитовой.

Реклама

«Критика? Главное, чтобы она не видела и не читала. Ей будет только хуже. Она должна идеально чисто откататься, как на Олимпиаде. Тогда Женя покажет, что у нее есть прогресс. И она поборола себя. Она хочет медали. Не думаю, что у Медведевой в мыслях: главное обыграть Загитову. По мне это бред», — подчеркнула Леонова.

20 марта Медведевой предстоит выступить с короткой программой на мировом первенстве в Сайтайме.

Ранее российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о своих эмоциях после объявления заявки на чемпионат мира по фигурному катанию.