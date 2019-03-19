Матч Бельгия — Россия обслужат румынские судьи
Стали известны арбитры, которые будут работать на матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Бельгия — России, передает «Советский спорт».
Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), встречу обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом. Ассистентами отработают Октавиан Шовре и Себастьян Георге, а резервным арбитром — Себастьян Колцеску.
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Матч Бельгия — Россия пройдет 21 марта в Брюсселе. «Газета.Ru» проведет его текстовую трансляцию.
Ранее защитник «Спартака» покинул расположение сборной России из-за травмы.