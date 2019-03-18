Защитник ЦСКА: нам не повезло в Лиге чемпионов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/313/12093313/RTX6IBSQ-pic905-895x505-93854.jpg">

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон заявил, что команде просто не повезло на групповом этапе Лиги чемпионов, передает газета «Известия».

На групповом этапе ЦСКА дважды обыграл «Реал», но проиграл чешской «Виктории». Именно это поражение не позволило команде попасть в Лигу Европы.

Реклама

«Наш путь в Лиге чемпионов был поразительным. Но нам очень не повезло, и мы не смогли пройти в плей-офф. Кроме того, мы расстроились и из-за того, что не попали даже в Лигу Европы. Но если посмотреть с другой стороны, теперь мы можем сосредоточиться на РПЛ и постараться финишировать в чемпионате первыми», — заявил защитник.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Урал» в матче РПЛ.