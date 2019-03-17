Форвард «Тампы» Кучеров набрал 450 очков в НХЛ
Российский нападающий «Тампы-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 450 (182+268) очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Тампой» и «Вашингтон Кэпиталз». В первом периоде игру Кучеров вместе с с Брейденом Пойнтом помог отличиться Тайлеру Джонсону.
Реклама
В текущем сезоне для российского форварда это 116-е очко (35+81).
Встреча между командами продолжается, идет второй период, счет 3:1 в пользу «Тампы».
Ранее сообщалось, что Дадонов стал первой звездой матча «Лос-Анджелес» — «Флорида».