Форвард «Тампы» Кучеров набрал 450 очков в НХЛ

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Российский нападающий «Тампы-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 450 (182+268) очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Это произошло в матче регулярного чемпионата между «Тампой» и «Вашингтон Кэпиталз». В первом периоде игру Кучеров вместе с с Брейденом Пойнтом помог отличиться Тайлеру Джонсону.

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В текущем сезоне для российского форварда это 116-е очко (35+81).

Встреча между командами продолжается, идет второй период, счет 3:1 в пользу «Тампы».

Ранее сообщалось, что Дадонов стал первой звездой матча «Лос-Анджелес» — «Флорида».