Клубы РПЛ показали худший результат в таблице коэффициентов УЕФА за девять лет
Российские клубы показали худший результат за последние девять лет в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает «Советский спорт».
В нынешнем сезоне команду Российской премьер-лиги (РПЛ) набрали 7,583 очка. В сезоне 2009/2010 у российских команд было 6,166 балла.
Реклама
Россия занимает шестое место в таблице коэффициентов с 50,549 балла. Португалия располагается на седьмой строчке с 47,832 балла. Возглавляет рейтинг Испания — 101,855.
Ранее сообщалось, что Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА.