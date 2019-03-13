Немец Пайффер выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

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В шведском Эстерсунде подошла к концу мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках чемпионата мира по биатлону, передает «Советский спорт».

Золото досталось Арнду Пайфферу, представляющему Германию. Вторым стал болгарин Владимир Илиев. Третьим к финишу пришел Тарьей Бё из Норвегии.

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Лучший из россиян, Евгений Гараничев стал седьмым.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что Александру Логинову нелегко дается общение с тренерским штабом сборной России по биатлону.