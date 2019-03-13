Фигурист Ковтун пропустит чемпионат мира в Японии

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Российский фигурист Максим Ковтун не выступит на чемпионате мира по медицинским показаниям, передает «Советский спорт».

Турнир пройдет с 20 по 24 марта в Сайтаме (Япония).

Как сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), вместо чемпиона России и серебряного призера на Универсиаде в Красноярске на мировое первенство поедет Андрей Лазукин.

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Также в мужском одиночном катании сборную России представят Михаил Коляда и Александр Самарин.

Ранее Алина Загитова рассказала о произвольной программе «Кармен».