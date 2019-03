Малкин стал пятым россиянином в НХЛ с 1000 очками

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз» (5:3) сделал две результативные передачи, сообщает «Советский спорт».

Благодаря этим действиям форвард заработал свои 999-е и 1000-е очки в лиге.

Таким образом, Малкин стал пятым российским хоккеистом, достигнувшим таких показателей. Первое место занимает форвард «Вашингтона» Александр Овечкин (1200 очков), далее идут Сергей Федоров (1179), Александр Могильный (1032) и Алексей Ковалев (1029).

В текущем сезоне игрок «Питтсбурга» выступал в 64 матчах и набрал 70 (21+49) очков.

Evgeni Malkin became the 5th Russian-born player in NHL history to record 1,000+ points. #NHLStats #Ma1Kin #WSHvsPIT pic.twitter.com/gnUEpS2NW5