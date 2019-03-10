Биатлонист Бе досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе досрочно одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, сообщает ТАСС.

Представитель Норвегии занял второе место в гонке преследования на чемпионате мира.

В активе норвежца 1050 очков. Согласно правилам соревнований, по итогам сезона из баллов спортсмена вычитаются два худших результата. У Бе это — 0 и 32 балла.

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После гонки преследования преимущество Бе над ближайшим преследователем, россиянином Александром Логиновым, составляет 317 баллов. До конца сезона биатлонистам нужно провести еще пять гонок, в который можно набрать 60 очков. Таким образом, Бе стал недосягаем до преследователей.

Ранее сообщалось, что украинский биатлонист выиграл гонку преследования на ЧМ.