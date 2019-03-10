Моуринью назвал главную игру уик-энда в европейском футболе

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказал свое мнение относительного главного матча выходных, передает «RT».

По его словам, самой важной встречей выходных будет противостояние «Челси» и «Тоттенхэма».

«Челси» и «Тоттенхэм» претендуют на первые четыре места Английской премьер-лиги (АПЛ). Это главный матч уик-энда», --заявил Моу.

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Также он высказался по поводу борьбы за место в первой четверке в чемпионате Англии по футболу среди команд премьер-лиги.

«На этой неделе пройдет игра между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Результат будет иметь ключевое значение в борьбе за место в топ-4», — отмтеил португальский специалист.

В настоящее время «Манчестер Юнайтед» расположился на четвертой строчке в АПЛ, опережая «Арсенал» на одно очко.

Ранее стала известна приблизительная зарплата Моуринью в «Реале».