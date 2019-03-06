Вышедший из тюрьмы Дацик высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

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Российский боец Вячеслав Дацик поделился мнением о нападающем петербургского «Зенита» Александре Кокорине и полузащитнике «Краснодара» Павле Мамаеве, передает Sport24.

Примечательно, что Дацик недавно вышел из тюрьмы, где отсидел три с половиной года из-за инцидента в борделе. Футболисты же находятся в СИЗО с октября 2018 года за драку с тремя людьми — водителем Виталием Соловчуком, чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

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«Двух клоунов распиарили просто. Дали лоху какому-то подзатыльник, кипиш великий. Скажем так, у меня тут двойное отношение. Я футбол не люблю, мягко говоря. Не буду выражаться. Это один момент. А с правозащитной точки зрения, это статья за хулиганство. Максимальный срок следствия возможен 6 месяцев. А там и расследовать нечего, все на камеру. Дали леща и выкинули. Следаки тянут.

Что делать с Кокориным и Мамаевым? Дать под сраку и послать нафиг. Что там затягивать? Нечего расследовать, есть же видео. Дело можно за 48 часов оформить и передать в суд. Дать им штраф или заставить дворы подметать 15 суток — нормально. Нехрен раздувать. За такую фигню обычного гопника не закроют. Дело — фигня», — заявил боец.

Ранее сообщалось, что врачей «Зенита» допустят к Кокорину.