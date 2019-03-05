Английский «Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал ЛЧ
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» из Лондона на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в следующую стадию турнира, передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 0:1. Первый матч команд закончился также в пользу «шпор» — 3:0.
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Единственный мяч встречи забил форвард гостей Гарри Кейн.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
«Боруссия» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — Кейн — 48
«Газета.Ru» вела текстовую трансляциютекстовую трансляцию встречи.
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