Английский «Тоттенхэм» вышел в четвертьфинал ЛЧ

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» из Лондона на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в следующую стадию турнира, передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 0:1. Первый матч команд закончился также в пользу «шпор» — 3:0.

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Единственный мяч встречи забил форвард гостей Гарри Кейн.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

«Боруссия» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — Кейн — 48

«Газета.Ru» вела текстовую трансляциютекстовую трансляцию встречи.

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