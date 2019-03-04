Жена Погребняка: стало модно мозг развивать

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Жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка Мария в стихах обратилась к своим критикам, передает «Советский спорт».

«Я в Инстаграме — в топе!

А в чем же мой секрет?

Отвечу — дело в попе!

Сомнений в этом нет!

Все в комментах — при деле!

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Забыв покой и сон,Импланты рассмотрели,В рейтузах поролон.

Худые ноги тоже

Бросаются в глаза!

Молчать же невозможно!

И нужно все сказать!

Да, рвение такое

Достойно похвалы,

Ведь очень беспокоят

Чужие вас «тылы».

Похоже, стало модно

Свой мозг не развивать,

А зад чужой охотно

Часами обсуждать!» — написала Мария Погребняк.

Ранее сообщалось, что Мария обратилась к фанатам екатеринбургского клуба перед матчем 18-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».