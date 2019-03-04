Жена Погребняка: стало модно мозг развивать
Жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка Мария в стихах обратилась к своим критикам, передает «Советский спорт».
«Я в Инстаграме — в топе!
А в чем же мой секрет?
Отвечу — дело в попе!
Сомнений в этом нет!
Все в комментах — при деле!
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Забыв покой и сон,
Импланты рассмотрели,
В рейтузах поролон.
Худые ноги тоже
Бросаются в глаза!
Молчать же невозможно!
И нужно все сказать!
Да, рвение такое
Достойно похвалы,
Ведь очень беспокоят
Чужие вас «тылы».
Похоже, стало модно
Свой мозг не развивать,
А зад чужой охотно
Часами обсуждать!» — написала Мария Погребняк.
Ранее сообщалось, что Мария обратилась к фанатам екатеринбургского клуба перед матчем 18-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».