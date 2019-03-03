Стала известна причина пропуска Бабиковым чемпионата мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил, что Антон Бабиков и Виктория Сливко пропустят чемпионат мира в Швеции и-за Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), передает ТАСС.

По словам главы организации, оба спортсмена могут получить первые места в общем зачёте Кубка IBU. Награда дает дополнительную квоту на этапы Кубка мира для национальной сборной в следующем сезоне.

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«Бабиков и Сливко пропустят чемпионат мира, чтобы заработать квоты для сборной на следующий сезон», — заявил Драчев.

Он отметил, что бессмысленно ехать на ЧМ без гарантии выступления там.

«Лучше остаться в альпийских горах, провести там спокойно три гонки и заработать очки, которые позволят в следующем году выйти на старт семи спортсменам», — заключил президент СБР.

Ранее сообщалось, что Маргарита Васильева примет участие в ЧМ по биатлону, если будет оправдана в деле о пропуске допинг-тестов.