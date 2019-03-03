«Барселона» установила уникальное достижение в матче с «Реалом»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/459/12046459/DqoMbwYX4AEqIDs-pic905-895x505-18164.jpg">

«Барселона» стала первой командой в истории, которой удалось одержать три выездные победы подряд над мадридским «Реалом», сообщает «Советский спорт».

В декабре каталонцы нанесли разгромное поражение столичному клубу (3:0) в матче чемпионата страны, затем одержали победу с таким же счетом в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

Реклама

2 марта «Барселона» обыграла «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о стычке одноклубника Лионеля Месси и капитана «Реала» Серхио Рамоса.