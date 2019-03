«Бавария» стала первым клубом, забившим 4000 голов в Бундеслиге

Мюнхенская «Бавария» обыграла мёнхенгладбахскую «Боруссию»в матче 24-го тура чемпионата Германии с разгромным счётом 5:1, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей отличились нападающие Томас Мюллер, Серж Гнабри и Роберт Левандовски, оформивший дубль. Еще один мяч забил хавбек Хави Мартинес.

Реклама

Единственный гол «Боруссии» оформил форвард Ларс Штиндль.

По информации Opta, действующие чемпионы Бундеслиги достигли отметки в 4000 голов, став первым клубом в истории турнира, которому покорилось такое достижение.

Ранее «Лейпциг» установил для «Баварии» высокий ценник на свою звезду.

4000 - @FCBayernEN are the first team to score 4000 goals in #Bundesliga history. Milestone. #BMGFCB pic.twitter.com/7mdr4jGAFs