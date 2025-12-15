В Раде поддержали переименование копейки в шаг

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект о переименовании на Украине копейки в «шаг», чтобы избавиться от советского наследия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.

По его информации, комитет рекомендовал законопроект для принятия в первом, а также во втором окончательном чтениях.

Законопроект был внесен в парламент в октябре. Идею отказаться от названия «копейка» ранее высказывал Нацбанк Украины (НБУ). В 2024 году регулятор обратился к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку с просьбой внести инициативу на рассмотрение парламента, так как НБУ не имеет полномочий самостоятельно регистрировать законопроекты.

В Нацбанке отмечают, что «шаг» использовался как разменная монета на территории современной Украины в XVII веке и в период Гражданской войны в России. Глава регулятора Андрей Пышный добавил, что в случае принятия законопроекта все существующие монеты изъяты сразу не будут, и некоторое время они будут находиться в обращении параллельно с «шагами».

7 декабря украинский Институт национальной памяти внес атамана Степана Разина в список деятелей, которых в Киеве считают символами «российского империализма». В документах института говорится, что местные власти теперь должны переименовать объекты и топонимы, связанные с его именем.

Ранее на Украине запретили Екатерину II из-за пропаганды империализма.