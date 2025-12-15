На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде поддержали переименование копейки в шаг

Профильный комитет Рады рекомендовал переименовать копейку в шаг на Украине
true
true
true
close
РИА Новости

Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять законопроект о переименовании на Украине копейки в «шаг», чтобы избавиться от советского наследия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.

По его информации, комитет рекомендовал законопроект для принятия в первом, а также во втором окончательном чтениях.

Законопроект был внесен в парламент в октябре. Идею отказаться от названия «копейка» ранее высказывал Нацбанк Украины (НБУ). В 2024 году регулятор обратился к спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку с просьбой внести инициативу на рассмотрение парламента, так как НБУ не имеет полномочий самостоятельно регистрировать законопроекты.

В Нацбанке отмечают, что «шаг» использовался как разменная монета на территории современной Украины в XVII веке и в период Гражданской войны в России. Глава регулятора Андрей Пышный добавил, что в случае принятия законопроекта все существующие монеты изъяты сразу не будут, и некоторое время они будут находиться в обращении параллельно с «шагами».

7 декабря украинский Институт национальной памяти внес атамана Степана Разина в список деятелей, которых в Киеве считают символами «российского империализма». В документах института говорится, что местные власти теперь должны переименовать объекты и топонимы, связанные с его именем.

Ранее на Украине запретили Екатерину II из-за пропаганды империализма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами