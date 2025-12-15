На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС отказались предсказывать исход дискуссии об использовании активов РФ

Каллас заявила, что невозможно предсказать исход дискуссии по активам РФ
Johanna Geron/Reuters

Исход дискуссии по поводу использования замороженных активов РФ для выдачи так называемого «репарационного кредита» Украине предсказать невозможно. Об этом по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов Европейского союза (ЕС) заявила верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Я очень, очень надеюсь, что мы добьемся результатов в четверг; я оптимист по натуре, но я также вижу, насколько это сложно. Поэтому я не хочу давать никаких оценок, говоря о том, что работа продолжается», — отметила дипломат.

15 декабря Каллас признала сложность дискуссии по выделению «репарационного кредита» Украине под активы РФ. При этом она обратила внимание, что у стран — членов ЕС еще есть несколько дней, чтобы достичь договоренностей.

В тот же день портал Euractiv сообщил об увеличении количества европейских государств, выступающих против экспроприации замороженных российских активов. Три страны — Венгрия, Бельгия и Словакия — с самого начала не одобрили эту инициативу. Теперь к ним присоединились Болгария, Мальта, Чехия и Италия.

Ранее главы МИД Польши и Венгрии устроили перепалку из-за замороженных активов РФ.

