В ЕС отказались предсказывать исход дискуссии об использовании активов РФ

Исход дискуссии по поводу использования замороженных активов РФ для выдачи так называемого «репарационного кредита» Украине предсказать невозможно. Об этом по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран — членов Европейского союза (ЕС) заявила верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Я очень, очень надеюсь, что мы добьемся результатов в четверг; я оптимист по натуре, но я также вижу, насколько это сложно. Поэтому я не хочу давать никаких оценок, говоря о том, что работа продолжается», — отметила дипломат.

15 декабря Каллас признала сложность дискуссии по выделению «репарационного кредита» Украине под активы РФ. При этом она обратила внимание, что у стран — членов ЕС еще есть несколько дней, чтобы достичь договоренностей.

В тот же день портал Euractiv сообщил об увеличении количества европейских государств, выступающих против экспроприации замороженных российских активов. Три страны — Венгрия, Бельгия и Словакия — с самого начала не одобрили эту инициативу. Теперь к ним присоединились Болгария, Мальта, Чехия и Италия.

Ранее главы МИД Польши и Венгрии устроили перепалку из-за замороженных активов РФ.