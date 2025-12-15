На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа дата выхода первого полнометражного фильма Бузовой

Фильм «Равиоли Оли» с Бузовой в главной роли выйдет 5 февраля
Telegram-канал Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова объявила в Telegram-канале о выходе своего первого полнометражного фильма «Равиоли Оли».

Картина выйдет 5 февраля 2025 года. Главную роль исполнит сама Бузова. По сюжету знаменитость покупает убыточный завод по производству пельменей по совету своего спутника.

Режиссер фильма Андрей Никифоров. В картине также снялись Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Бледанс, Анна Рытова, Алена Жигалова, Любовь Сидоркина, Константин Карасик, Олег Верещагин, Дмитрий Белоцерковский, Андрей Свиридов, Юлия Сулес, Ольга Виниченко.

Бузова опубликовала первый трейлер.

«Ловите трейлер и уже планируйте поход в кино. Поверьте, это того стоит. Обнимаю, ваша Оля!» — заявила певица.

Продюсер проекта Лика Бланк призналась, что на создание фильма ее вдохновил поход с Бузовой в ресторан два года назад. В личной беседе артистка призналась, что поправилась, поскольку нашла «лучшую доставку пельменей».

Ранее ремейк советского кинохита возглавил российский прокат.

