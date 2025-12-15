На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Росфинмониторинг получит доступ к данным системы «Мир» и СБП

Путин утвердил закон о доступе Росфинмониторингу к данным системы «Мир» и СБП
Росфинмониторингу с 1 сентября 2026 года предоставят доступ к данным платежной системы «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП) Центрального банка России, а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон призван повысить эффективность национальной системы противодействия отмыванию преступных доходов. Документ закрепляет полномочия Росфинмониторинга по взаимодействию с АО «Национальная система платежных карт» (НСПК).

Сейчас НСПК выполняет функции операционного центра и платежного клирингового центра при денежных переводах с использованием СБП и в национальной системе платежных карт. С сентября следующего года, как говорится в принятом в июле законе, НСПК получит и функции оператора услуг по предоставлению универсального платежного QR-кода.

Согласно новому закону, Росфинмониторинг сможет безвозмездно получать от НСПК данные о платежах и денежных переводах с использованием платежной системы «Мир» и СБП, а также об операциях, осуществляемых с использованием единого QR-кода. При этом у НСПК не будет права разглашать факт передачи такой информации ведомству.

Ранее в Центробанке РФ сообщили о росте числа жалоб на блокировку счетов.

