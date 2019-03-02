Суд в Кисловодске арестовал Александра Емельяненко

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Суд в Кисловодске вынес обвинительный приговор бойцу смешанных единоборств (ММА) Александу Емельяненко, передает РИА «Новости».

Спортсмен участвовал в слушании по административному делу о неповиновении сотруднику полиции.

Судья огласил решение, по которому Емельяненко приговорен к десяти суткам административного ареста.

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«Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся и принес извинения. Признать Емельяненко виновным и назначить ему административный арест на 10 суток, начало срока исчисляется с 1 марта», — сказал судья.

При вынесении приговора учитывалось чистосердечное признание, раскаяние и спортивные достижения бойца.

1 марта Емельяненко взяли под стражу после того, как 37-летний боец покинул место ДТП на своей иномарке.

Ранее Рамзана Кадырова попросили закрыть Александра Емельяненко в Чечне.