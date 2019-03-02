Суд в Кисловодске арестовал Александра Емельяненко
Суд в Кисловодске вынес обвинительный приговор бойцу смешанных единоборств (ММА) Александу Емельяненко, передает РИА «Новости».
Спортсмен участвовал в слушании по административному делу о неповиновении сотруднику полиции.
Судья огласил решение, по которому Емельяненко приговорен к десяти суткам административного ареста.
«Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся и принес извинения. Признать Емельяненко виновным и назначить ему административный арест на 10 суток, начало срока исчисляется с 1 марта», — сказал судья.
При вынесении приговора учитывалось чистосердечное признание, раскаяние и спортивные достижения бойца.
1 марта Емельяненко взяли под стражу после того, как 37-летний боец покинул место ДТП на своей иномарке.
Ранее Рамзана Кадырова попросили закрыть Александра Емельяненко в Чечне.