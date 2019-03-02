Немецких лыжников обвинили в причастности к допинговому скандалу

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Глава Австрийского лыжного союза Петер Шрекснадель заявил о наличии информации, согласно которой немецкие спортсмены причастны к допинговому скандалу, который разгорелся на чемпионате мира в Зеефельде, передает «Советский спорт».

«Один из следователей сообщил мне, что в деле замешаны и немецкие спортсмены, а данный инцидент имеет международную историю. Больше я ничего не могу добавить по этому поводу, задавайте вопросы полиции», — цитирует Шрекснаделя Bild.

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27 февраля австрийская полиция провел антидопинговый рейд, в результате которого были задержаны пятеро лыжников из Казахстана, Австрии и Эстонии.

Ранее сообщалось, что употребление допинга может стать в Эстонии уголовным преступлением.