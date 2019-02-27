Туктамышева: вы убили во мне маленькую девочку
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась относительно своего отсутствия в основе заявки сборной России на чемпионат мира в Японии, передает «Советский спорт».
Спортсменка опубликовала сообщение в твиттере после объявления о том, что она будет запасной фигуристкой в составе на чемпионат мира.
«Внутри меня еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец и я вернусь», — поделилась своими эмоциями Туктамышева.
На голосовании тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) решили включить в основной состав на ЧМ Алину Загитову, Софью Самодурову и Евгению Медведеву. За Евгению Медведеву проголосовали 19 человек против семи за Туктамышеву.
ЧМ-2019 пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.
«Газета.Ru» ведет онлайн по оглашению ФФККР по оглашению заявки на чемпионат мира в Японии.
Ранее Медведеву включили в основу сборной на чемпионат мира.