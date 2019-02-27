Туктамышева: вы убили во мне маленькую девочку

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась относительно своего отсутствия в основе заявки сборной России на чемпионат мира в Японии, передает «Советский спорт».

Спортсменка опубликовала сообщение в твиттере после объявления о том, что она будет запасной фигуристкой в составе на чемпионат мира.

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«Внутри меня еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец и я вернусь», — поделилась своими эмоциями Туктамышева.

На голосовании тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) решили включить в основной состав на ЧМ Алину Загитову, Софью Самодурову и Евгению Медведеву. За Евгению Медведеву проголосовали 19 человек против семи за Туктамышеву.

ЧМ-2019 пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта.

«Газета.Ru» ведет онлайн по оглашению ФФККР по оглашению заявки на чемпионат мира в Японии.

Ранее Медведеву включили в основу сборной на чемпионат мира.