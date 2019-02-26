Игроку «Барыса» порезали вены во время матча КХЛ

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Форвард астанинского «Барыса» Егор Петухов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижегородского «Торпедо».

«Соперник наступил мне между локтем и крагой, коньком сделал шаг и разрезал вены, но ничего — нормально. Зашили, все хорошо. Две-три капли крови было. Я просто делал свое дело, а они свое. Я ушел, и ребята увидели мою кровь, воспряли духом и начали забивать голы. Кровь за кровь.

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Да я мог вообще выйти и матч доиграть, у меня просто кисть не шевелится, а так все нормально! Да я шучу, пальчики шевелятся это хорошо, на самом деле. Ребята молодцы — еще раз, красавцы, что выиграли.

Ну первые два периода — «Торпедо» хорошая команда, ну а потом… Потом я не видел, почему они пропустили», — цитирует игрока Sports.kz.

Встреча между «Барысом» и «Торпедо» завершилась со счетом 4:1 в пользу астанинского клуба.