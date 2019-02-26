Биатлонистка Васильева объяснила пропуск трех допинг-тестов

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Российская биатлонистка Маргарита Васильева объяснила, почему пропустила три допинг-теста подряд в этом году, передает «Советский спорт».

Девушка рассказала о том, как спортсмены подвергаются слежке в связи с допинговыми тестированиями.

«Так дело не пойдет, не могу молчать и держать всех в неведении. Прошу всех болельщиков успокоится. Такова доля спортсмена, мы обязаны отмечать местонахождение и ставить часовой интервал каждый день. Комиссары могут приехать в любой понравившийся им день, напряжение всего существования спортсмена в спорте. И ты обязан каждый день их ждать. Таковы правила антидопинга», — подчеркнула спортсменка.

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Далее она назвала причины пропусков.

«Первый визит ко мне был в мае, когда все спортсмены отдыхали, в том числе и я. Я поставила часовой интервал «дома в семь утра», я должна была ждать комиссаров, а я уехала в институт и забыла про антидопинговую организацию. Второй визит был в Белокурихе на восстановительном сборе. Мне надо было срочно лететь в Красноярск, мы купили билет, и я улетела, а утром ко мне приехали комиссары. Третий визит был, когда я улетела в Америку, я не учла часовые пояса, и ко мне приехали домой, на следующий день ко мне в Канаду приехали комиссары, но тот пропуск уже поставили», — поделилась информацией Васильева.

Девушка отметила, что все спортсмены вынуждены постоянно передвигаться, поэтому сложно уследить за допинг-контролем. Также он рассказала о том, что атлеты не могут покупать себе обычные лекарства или даже сборные травмы, не посоветовавшись с врачом.

Подобное поведение может быть приравнено к нарушению антидопинговых правил. В связи с этим биатлонистке грозит дисквалификация сроком до двух лет.

Ранее IBU уведомили о пропуске Васильевой трех допинг-тестов.