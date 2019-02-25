В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира

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Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает «Спорт-Экспресс».

Представитель ФФККР отметила, что состав заявки еще не определен и может быть изменен и после отправки заявки организаторам.

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«До чемпионата мира еще целый месяц. Возможные кандидатуры обсуждаются», — заявила Ермолина.

Организацию не смущает и тот факт, что дедлайн истекает 25 февраля.

«Заявка может быть отправлена в расширенном виде, а дальше возможно что угодно – люди же могу травмироваться», — заключила пресс-секретарь.

Генеральный секретарь ФФККР Александр Коган сообщил, что состав будет объявлен 25-26 февраля.

Ранее Анна Погорилая сказала, что хочет видеть на чемпионате мира Константинову.