В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира
Пресс-секретарь Федерации фигурного катания России (ФФККР) Ольга Ермолина сказала, что состав заявки на чемпионат мира может быть изменен, передает «Спорт-Экспресс».
Представитель ФФККР отметила, что состав заявки еще не определен и может быть изменен и после отправки заявки организаторам.
«До чемпионата мира еще целый месяц. Возможные кандидатуры обсуждаются», — заявила Ермолина.
Организацию не смущает и тот факт, что дедлайн истекает 25 февраля.
«Заявка может быть отправлена в расширенном виде, а дальше возможно что угодно – люди же могу травмироваться», — заключила пресс-секретарь.
Генеральный секретарь ФФККР Александр Коган сообщил, что состав будет объявлен 25-26 февраля.
Ранее Анна Погорилая сказала, что хочет видеть на чемпионате мира Константинову.