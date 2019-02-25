В Бразилии борец спровоцировал драку на турнире по джиу-джитсу
Бразильский борец Эрберт Сантуш начал массовую драку на турнире по бразильскому джиу-джитсу BJJ Stars, сообщает «Советский спорт».
По информации BJJ Eastern Europe, Сантуш в финале турнира выступил против соотечественника Фелипе Пеньи.
Во время схватки дебошир, по всей видимости, травмировал колено. Он уселся на край борцовского мата и начал на повышенных тонах обращаться к секундантам Пеньи.
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Позже было принято решение возобновить схватку, тогда бразилец сорвался с места и направился к трибунам, после чего завязалась массовая потасовка.
Видео эпизода уже опубликовано на странице в инстаграме Jiujitsustyle.
Ранее фанаты «Динамо» и «Айнтрахта» устроили драку в центре Киева.