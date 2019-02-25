Тренер сборной России по биатлону подвел итоги чемпионата Европы
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал итоги прошедшего чемпионата Европы, передает «Советский спорт».
Российские спортсмены завоевали на турнире пять медалей, из которых две золотых, две серебряных и одна бронзовая. Национальная команда стала второй в общем зачете чемпионата Европы, уступив Швеции, у которой шесть наград.
«То, что Малышко и Юрлова-Перхт были в призах, это хороший знак. У них после спуска с гор в эти дни не самое лучшее состояние. Надо отметить уровень чемпионата Европы, в нем участвовали 35 человек, выступающих на Кубке мира, у мужчин шведы приехали сильнейшим составом.
В индивидуальных гонках не удалось, но там был очень сильный ветер, поэтому судить о них очень сложно. Очень хорошей была одиночная смешанная эстафета — даже с крупным штрафом нам удалось выиграть. В смешанной эстафете у нас были большие проблемы с лыжами, поэтому мы остались четвертыми, хотя стрельба была очень хорошей», — заявил специалист в эфире «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону стала второй в медальном зачете ЧЕ.