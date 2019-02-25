Тренер сборной России по биатлону подвел итоги чемпионата Европы

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал итоги прошедшего чемпионата Европы, передает «Советский спорт».

Российские спортсмены завоевали на турнире пять медалей, из которых две золотых, две серебряных и одна бронзовая. Национальная команда стала второй в общем зачете чемпионата Европы, уступив Швеции, у которой шесть наград.

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«То, что Малышко и Юрлова-Перхт были в призах, это хороший знак. У них после спуска с гор в эти дни не самое лучшее состояние. Надо отметить уровень чемпионата Европы, в нем участвовали 35 человек, выступающих на Кубке мира, у мужчин шведы приехали сильнейшим составом.

В индивидуальных гонках не удалось, но там был очень сильный ветер, поэтому судить о них очень сложно. Очень хорошей была одиночная смешанная эстафета — даже с крупным штрафом нам удалось выиграть. В смешанной эстафете у нас были большие проблемы с лыжами, поэтому мы остались четвертыми, хотя стрельба была очень хорошей», — заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону стала второй в медальном зачете ЧЕ.