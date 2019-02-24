Вратарь «Челси» привел в ярость тренера в финале Кубка английской лиги

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Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага отказался уходить на замену в финале Кубка английской лиги с «Манчестер Сити», передает «Советский спорт».

В компенсированное ко второму экстра-тайму время главный тренер «Челси» Маурицио Сарри хотел заменить основного голкипера на аргентинца Вилли Кабальеро, но 24-летнего испанца отказался покидать поле, вызвав ярость своего наставника.

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В серии пенальти Кепа не вытащил ни одного удара, а лондонцы проиграли — 0:0 (5:6 по пенальти).

Ранее «МЮ» и «Ливерпуль» не выявили победителя в очном противостоянии.