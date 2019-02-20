29 сэйвов Бобровского не спасли «Коламбус» от поражения
«Коламбус Блю Джекетс» проиграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Монреаля», который прервал серию из четырех поражений.
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин не принимал участия в матче из-за болезни. Вратарь Сергей Бобровский отразил 29 бросков по своим воротам из 32.
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Ранее гол Сергачева привел «Тампу» к победе над «Филадельфией».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Коламбус» — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
1:0 – Доми – 01:21;
2:0 – Байрон (Котканиеми, Уэбер) – 17:12;
2:1 – Андерсон (Дженнер) – 21:05;
2:2 – Фолиньо (Андерсон, Дженнер) – 49:07;
3:2 – Татар (Бенн) – 53:08.