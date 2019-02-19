Тренер Мозер сравнила российское фигурное катание с новогодним огоньком

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Российский тренер Нина Мозер заявила, что не смотрела чемпионат России по фигурному катанию, который прошел в Саранске.

«Мне это было не интересно. Наше фигурное катание мне напоминает новогодний огонек. В ночь с 31-го на 1-е я смотрела его на Первом канале, а спустя какие-то часы огонек запустили вновь, только двенадцатилетней давности. Смотрю, а артисты все те же. В фигурном катании происходит то же самое — ничего не меняется. Мы не двигаемся», — цитирует Мозер РИА «Новости».

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Тренер отметила, что долгие годы в российском фигурном катании работают одни и те же специалисты.

«Проблема в том, что большая часть моих коллег идет одним и тем же путем. А огонек из прошлого десятилетия мне понравился больше, тогда была какая-то мысль, идея, креатив. В фигурном катании происходит что-то похожее — программы как в 80-90-х, стиль такой же. Мы внутри не соответствуем тем изменениям, которые происходят в мире. И я реально пониманию, что мне это становится не интересно совсем», — призналась Мозер.

Ранее сообщалось, что специалист вновь начнет тренировать спортивную пару Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.