Пять очков Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одолела «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 5:1. Самым результативным игроком стал российский нападающий победившей команды Никита Кучеров. Он принял участие во всех голевых комбинациях своей команды, набрав пять очков. Теперь в активе у форварда 99 (29+70) очков в нынешнем сезоне.

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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 39 бросков по своим воротам из 40.

Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отыграл 16:09 и закончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский не играл.

Ранее «Калгари» нанес разгромное поражение «Аризоне» Любушкина.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» (Огайо) — «Тампа-Бэй Лайтинг» (Флорида) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

0:1 – Кучеров (Гурд, Сергачев) – 11:18 (5x5)

0:2 – Кучеров – 14:24 (5x5)

0:3 – Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 39:31 (5x3)

0:4 – Пойнт (Кучеров, Сергачёв) – 40:12 (5x4)

0:5 – Пойнт (Кучеров) – 40:46 (5x5)

1:5 – Седлак (Нэш, Харрингтон) – 58:15 (5x5)