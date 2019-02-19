Пять очков Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Коламбус»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» одолела «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 5:1. Самым результативным игроком стал российский нападающий победившей команды Никита Кучеров. Он принял участие во всех голевых комбинациях своей команды, набрав пять очков. Теперь в активе у форварда 99 (29+70) очков в нынешнем сезоне.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 39 бросков по своим воротам из 40.
Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отыграл 16:09 и закончил матч с показателем полезности «-2». Голкипер Сергей Бобровский не играл.
Ранее «Калгари» нанес разгромное поражение «Аризоне» Любушкина.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» (Огайо) — «Тампа-Бэй Лайтинг» (Флорида) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
0:1 – Кучеров (Гурд, Сергачев) – 11:18 (5x5)
0:2 – Кучеров – 14:24 (5x5)
0:3 – Стэмкос (Кучеров, Пойнт) – 39:31 (5x3)
0:4 – Пойнт (Кучеров, Сергачёв) – 40:12 (5x4)
0:5 – Пойнт (Кучеров) – 40:46 (5x5)
1:5 – Седлак (Нэш, Харрингтон) – 58:15 (5x5)