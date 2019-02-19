СМИ: переход Мевли из «Зенита» в «Эмполи» не состоится

Федерация футбола Италии признала несостоявшимся трансфер защитника Михи Мевли из петербургского «Зенит» в «Эмполи», сообщает «Советский спорт».

По информации Сalciomercato, итальянский клуб не сумел приобрести игрока сине-бело-голубых в последний день зимнего трансферного окна, так стороны не успели отправить оформленные документы до закрытия. «Эмполи» опоздал на две минуты.

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В нынешнем сезоне Мевля провел 17 матчей за «Зенит» и забил один мяч. «Эмполи» занимает 17-е место в чемпионате Италии, имея в активе 17 очков после 21 тура.

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