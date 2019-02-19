«Челси» и «Манчестер Юнайтед» узнали соперников по 1/4 финала Кубка Англии

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Оглашены результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Англии, передает «Советский спорт».

По ее итогам в середине марта пройдут матчи между «Суонси» и «Манчестер Сити», «Уотфордом» и «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Юнайтед», а также «Милуоллом» и «Брайтоном».

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Напомним, что самым частым победителем турнира является лондонский «Арсенал» — 13 выигрышей. В предыдущем сезоне одержал победу «Челси», одолевший «красных дьяволов» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить £34 млн стерлингов за возглавляющего лондонский «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино.