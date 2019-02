Василевский установил рекорд «Тампы» по шатаутам

Прошел матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс», сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом со счетом 3:0 в пользу «Тампы».

Таким образом, голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 20 бросков по воротам и оформил шестой шатаут в сезоне. У россиянина это 18-й «сухарь» в карьере, в то время как для клуба такой показатель является рекордным, что позволило вратарю выйти на чистое первое место в истории «Тампы». До этого он делил первую строчку с Беном Бишопом.

Замыкает тройку лучших голкиперов еще один россиянин Николай Хабибулин (14 «сухарей»).

Ранее Кучеров стал первой звездой матча «Тампа» — «Монреаль».

