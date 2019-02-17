Митрион готов провести еще один бой с Харитоновым

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Американский тяжеловес Мэтт Митрион рассказал о своих эмоциях после поединка с россиянином Сергеем Харитоновым, передает «Советский спорт».

Бой был признан не состоявшимся из-за того, что российский боец не был способен продолжать поединок после удара в пах и покинул арену на носилках.

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«Полный отстой. Но если Сергей будет готов, то и я готов выйти на новый бой с ним. Надеюсь, я ничего ему там серьезно не повредил. Если он захочет и сможет, то я на 100 процентов в деле.

Харитонов — единственный боец, с кем я сейчас хочу подраться. Он заслужил полноценный бой. Если бы не моя ошибка, то бой получился бы отличным. Ужасная ситуация», — приводит слова Митриона MMA Junkie.

Ранее российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко поделился впечатлениями о поединке Сергея Харитонова и Мэтта Митриона.