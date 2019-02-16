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Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Сергею Харитонову понадобится дополнительное обследование в связи с травмой паха, полученной в поединке с Мэттом Митрионом.

«У Сергея была диагностирована гематома, она достаточно серьезная. По возвращении необходимо будет пройти еще обследования, поскольку это не самая простая травма», — приводит слова тренера российского бойца Руслана Кривуши ТАСС.

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Поединок организации Bellator между Харитоновым и Митрионом, прошедший в ночь на субботу, 16 февраля, в американском Анкасвилле, был прерван в первом раунде после удара ногой в пах со стороны американца. Бой был признан несостоявшимся. Позднее Харитонов был доставлен в больницу, где ему была диагностирована гематома.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) высказался о ситуации в поединке Харитонова и Митриона.