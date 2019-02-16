Депутат Госдумы: клубы РПЛ хотят считать белорусов легионерами

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Депутат Госдумы член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев высказался об отношении клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) к решению не считать белорусских футболистов легионерами.

«Это вопрос, который нужно еще раз обсудить. Клубы РПЛ резко против данного решения, поскольку белорусское гражданство получить проще, чем гражданство России. У нас есть много футболистов в РПЛ, которые хотят получить паспорт нашей страны и даже выступать за нашу сборную, но чиновничья волокита по выдаче документов затягивается настолько, что это уже становится неинтересно», — приводит слова функционера «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что белорусские футболисты не будут считаться легионерами в России.