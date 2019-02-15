Боец Bellator: Хабиб может быть успешен в боксе

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Боец Bellator Аарон Пико дал оценку возможному дебюту чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в боксе.

Он отметил, что россиянин может достичь успехов в этом виде спорта.

«Считаю, Хабиб может быть успешным в боксе. Если проведет необходимую работу, его навыки выйдут на высокий уровень. Да, в боях с чемпионами и лидерами рейтингов у него будут проблемы, но его навыки все же на довольно высоком уровне», — цитирует Пико «Чемпионат.com».

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Однако спортсмен заметил, что Нурмагомедов проиграет Флойду Мейвезеру, но болеть в этом бое он будет за Хабиба.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что из-за дисквалификации российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова организация может провести поединок за временный титул.