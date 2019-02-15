Глава российского государства встретился со сборной России по боксу

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Президент России Владимир Путин нанес визит сборной России по боксу среди мужчин, которая проводит в эти дни подготовительный сбор в Сочи на базе «Юг-Спорт», сообщает «Советский спорт».

Российский лидер пообщался с командой и пожелал удачи нашим боксерам в предолимпийском сезоне, а также успешного выступления на чемпионате мира по боксу, информировала пресс-служба Федерации бокса.

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Чемпионат мира-2019 по боксу пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября.

Напомним, что 14 февраля Путин провел тренировку на татами во время посещения сочинского спортивного центра «Юг-Спорт» в Сочи, по ходу спарринга глава российского государства спарринга повредил палец.

Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а по итогам тренировки сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава российского государства фактически не травмировал палец во время тренировки по дзюдо.