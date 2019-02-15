В США был подан иск на агента Нурмагомедова

<img src="//img.gazeta.ru/files3/311/12074311/usa_today_10508072-pic905-895x505-76725.jpg">

Истец собирается привлечь к ответственности представителя российского чемпиона UFC Али Абдельазиза за работу с бойцом Bellator Виталием Минаковым, сообщает «Советский спорт».

По данным Forbes, одна из компаний уже подала в суд на агента Али Абдельазиза и бойца Виталия Минакова.

Реклама

Источник утверждает, что иск подан из-за того, что контракт между компанией и Вадимом Минаковым был заключен в 2016 году и действовал на протяжении трех лет, однако боец был уличен в нарушении своих обязательств, а Абдельазиз специально вмешивался в деловые отношения сторон.

Дело в том, что в августе 2018 года боец и Али Абдельазиз сами подписали новое соглашение с Bellator на общую сумму в 1,8 млн долларов. Хотя изначально переговорами по выступлениям Минакова занималась компания-истец.

Отметим, что агент является чемпионом UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что из-за дисквалификации российского чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова организация может провести поединок за временный титул.