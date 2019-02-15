Боксер Ковалев может сразиться с победителем первого сезона WBSS Смитом

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Российский боксер Сергей Ковалев может провести бой против британского бойца Каллума Смита, сообщает «Советский спорт».

Об этом проинформировала промоутер россиянина Кэти Дува. Она заявила, что Смит, который выиграл первый сезон Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе и являющийся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в данном дивизионе, является одним из претендентов на бой с Ковалевым.

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«Сергей снова стал лидером дивизиона, и он никогда никого не избегал. Те, кто желают встретиться с Ковалевым, выскажут соответствующее желание, а Ковалев выберет соперника», — приводит ее слова сайт BoxingScene.com.

Сам Ковалев является чемпионом мира по боксу в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее сообщалось, что британский боксер намерен забрать у Ковалева чемпионский пояс.