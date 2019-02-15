Голкипер «Баварии» Нойер готов сыграть с «Ливерпулем»

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Капитан «Баварии» Мануэль Нойер выразил готовность выйти на поле в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», передает «Советский спорт».

Из-за повреждения большого пальца руки голкипер не смог принять участие в последних трех играх мюнхенской команды.

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«Вчерашняя тренировка прошла хорошо, сегодняшняя тоже. Я принимал участие во всех упражнениях и готов играть.

Даже когда я не играл, я делал все за исключением специфических упражнений для вратарей. Теперь же я провел две полноценные тренировки, выполнил все упражнения, все удалось.

Конечно, стартовый состав будет выбирать тренер. Но медицинский штаб разрешил мне играть», — приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии».

Встреча «Ливерпуля» и «Баварии» состоится 19 февраля в Англии.

Ранее «Бавария» отказала «ПСЖ» в приобретении хавбека.