Путин потренировался на татами в Сочи

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Президент России Владимир Путин вышел на татами спортивного центра «Юг-Спорт» в Сочи, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что глава государства прибыл в спортивный центр после переговоров на саммите по сирийскому урегулированию.

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Президент России встретился с членами сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе. Затем Путин потренироваться вместе со спортсменами.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства собирается сегодня вечером выйти на татами.