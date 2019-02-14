Путин потренировался на татами в Сочи
Президент России Владимир Путин вышел на татами спортивного центра «Юг-Спорт» в Сочи, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что глава государства прибыл в спортивный центр после переговоров на саммите по сирийскому урегулированию.
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Президент России встретился с членами сборных команд по боксу, дзюдо и вольной борьбе. Затем Путин потренироваться вместе со спортсменами.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства собирается сегодня вечером выйти на татами.