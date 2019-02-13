IBU блокирует контракт СБР на 100 млн рублей

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов заявил, что Международный союз биатлонистов (IBU) запрещает организации иметь контракт с французским изданием на 100 млн рублей из-за путаницы в названии.

«Последний раз этот вопрос обсуждался на исполкоме IBU, который прошел 31 января. Как сообщил нам в письме временно исполняющий обязанности генерального секретаря IBU Мартин Кухенмайстер, наш запрос о контракте был отклонен на основании дословно «очевидной путаницы в названии торговой марки», — цитирует Нуждова ТАСС.

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Вице-президент СБР отметил, что организация отправила запрос на имя президента IBU Олле Далина.

По словам Нужнова, СБР может обратиться в арбитражный суд IBU, если международная организация продолжит запрещать российской стороне исполнять условия контракта.

Ранее в СБР прокомментировали проблемы с ввозом винтовок для сборной России.